全日空は29日、機体の整備作業のため、国内線33便を欠航すると発表しました。全日空によりますと、29日朝からエアバス320型機と321型機と呼ばれる機材の一部にアップデート作業が入った影響で、国内線で33便が欠航となり、約4700人に影響が出るとしています。現時点で復旧のめどはたっていません。全日空は、「この度はお客さまに多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くおわび申し上げます。欠航対象便のお客さまにはご連絡をご