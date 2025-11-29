【ニューヨーク共同】祝日明け28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、祝日前の26日と比べて28銭円高ドル安の1ドル＝156円13〜23銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1595〜1605ドル、181円08〜18銭。目新しい取引材料に乏しい中、持ち高調整や利益確定のためのドル売り円買いが優勢だった。