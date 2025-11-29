ボリビア国内カップ戦で乱闘が起きた南米ボリビアで試合終了後に乱闘が起こり、17人が退場処分の扱いになるという衝撃的な事態が起こった。ボリビア国内カップ戦の準々決勝第2戦でレアル・オルモとブルーミングが対戦したゲームは2-2で終わり、初戦の結果と合計でブルーミングが勝ち上がりを決めた。しかし、ここでブルーミングの選手たちによる喜びを挑発と受け取ったレアル・オルモの選手たちが激高して大乱闘に発展した。