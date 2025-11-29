女海賊が後方からまくり“1勝”というお宝をチームに持ち帰った。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第1試合はU-NEXT Piratesの瑞原明奈（最高位戦）がトップを獲得。10月31日以来の勝利だった。【映像】瑞原、名探偵風の"悩める仕草"に反響この試合は東家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、瑞原の並びで開始した。東1局、東1局1本場と連続で流局し、