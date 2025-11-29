モデルの山田優（41）が29日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Outfit」と書き出した山田。個性的なシルエットのセットアップを着用したオシャレなスタイルを披露した。ブラウンやブラックでまとめ落ち着きのある色合い。「寒くなって、お洒落が楽しい季節」と添えた。ファンからは「シックでステキ」「優さん、素敵すぎます」「レザーもめちゃくちゃ似合ってて、カッコいい女性！」「カッコ良すぎるじ