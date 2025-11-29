29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の5万280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53334.51円ボリンジャーバンド3σ 52341.01円ボリンジャーバンド2σ 51347.50円ボリンジャーバンド1σ 50365.00円一目均衡表・基準線 50354.00円25日移動平均 50280.00円29日夜間取引終値 50253.91円28日日経平均株価現物終値 49