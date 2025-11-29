本日11月29日に生放送される『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』（日本テレビ系）のタイムテーブルが発表。総勢41組のアーティストが出演し、15時からと19時からの二部構成で計5時間生放送される。【写真】キンプリが修二と彰、Snow Manが嵐を歌う！『ベストアーティスト2025』8組シャッフルメドレーのグループ＆楽曲発表2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベスト