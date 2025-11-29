29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 755.72ポイントボリンジャーバンド3σ 748.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 742.00ポイント75日移動平均 738.23ポイントボリンジャーバンド2σ 727.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 720