荷物が多い日は肩凝りが辛い……。そんな悩みを解決するなら、軽量タイプのバッグを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ハニーズ】の実用性 & デザイン性を両立した優秀バッグ。軽量タイプで肩への負担を軽減できそうなのはもちろん、上品なデザインでコーデを格上げできる予感。オンにもオフにも使いやすく、使い勝手の良さそうなバッグは、お値段以上に活躍しそうです。 小物の収納に