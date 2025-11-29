日本人の海外移住が注目を集めている。ワーキングホリデーの若者、子育て世代、富裕層、技術者や研究者、リタイア世代。日本をなぜ離れるのか。海外移住にはどんなリスクがあるのか。【写真】この記事の写真を見る（9枚）移住研究の第一人者・大石奈々さんが、日本人移住者へのインタビューやデータをもとに実態に迫った話題の書籍『流出する日本人--海外移住の光と影』（中公新書）より、一部を抜粋して紹介する（全3回の1回