「うちの子は～」が口グセのママ友に、話題を横取りされる日々が続いていた女性。悪気はないと思っても、モヤモヤは募るばかり。そんななか、周囲の何気ない一言が思わぬ変化をもたらすことに──。今回は筆者の友人から聞いた、“会話泥棒ママ友”のエピソードをご紹介します。 「うちの子は～」と毎回自分のペースで話すママ友