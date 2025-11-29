ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――今年の東京開催を締めくくる大一番、ＧＩジャパンカップ（東京・芝2400ｍ）が11月30日に行なわれます。大西さんは現役時代、第１回（1981年、ゴールドスペンサー５着）、第７回（1987年、サニースワロー10着）と２回騎乗されています。大西直宏（以下、大西）ゴールドスペンサーに騎乗したときのことは、記念すべき第１回ということもあって、よく覚えています。まだデビ