突然ですが、「DH」が何の略か知っていますか?打者:大谷翔平といえば…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Designated Hitter（指名打者）」でした！「DH」は 「Designated Hitter（指名打者）」 の略。主にプロ野球で使われる用語です。投手の代わりに打席に立つことを専門とする選手を指し、アメリカ大リーグや日本のパ・リーグで採用されています。投手は本来の役割である投球に集中できる一方、チームは強打者をライ