全日空などの欠航便を伝える電光掲示板＝29日午前、羽田空港【ブリュッセル共同】欧州航空機大手エアバスは28日、主力小型機「A320」シリーズで、強力な太陽放射線が飛行制御に不可欠なデータを破損させる恐れがあるとしてソフトウエアの不備を改修すると発表。全日空は29日、ソフト改修の影響で国内線計65便が欠航すると明らかにした。羽田と鳥取、佐賀など地方を結ぶ便が多く、計約9400人に影響する見込み。改修対象は34機で、