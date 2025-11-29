米CIAの投資部門は米国内に限らず、世界のテック企業に投資をしている。国家としての産業政策に見習うべきところはないか。前編記事『米CIAの投資部門が出資した日本のAIスタートアップ企業の名前』に続き、日本の産業政策のあるべき姿を見通す。「ペンタゴンのヨーダ」さて、『シークレット・オブ・シークレッツ』に戻る。主人公を度々窮地に追い詰めるのはIn-Q-Telのフィンク局長である（実在しない）。しかし筆者は読んでいて、