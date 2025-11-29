昭和の「企業戦士」は過去の遺物になったはずだが、令和のワーク・ライフ・バランスは本当に改善されているといえるだろうか。医学博士の片野秀樹さんは「リモートワークが普及した現代こそ、オフのないオン至上主義が蔓延している。疲れを自覚してからでは遅い。健康なうちに、戦略的に休養をとる必要がある」という――。※本稿は、片野秀樹『休養マネジメント』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MT