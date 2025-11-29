エアトリは、ベンチャーリパブリックを連結子会社化した。ベンチャーリパブリックは、旅行情報サイト「トラベルjp」を展開する。2008年に大阪証券取引所に上場後、2012年にMBOにより上場を廃止。2018年にはLINEと資本業務提携を締結したものの、提携関係を縮小していた。コロナ禍以降は赤字経営が続いていた。11月28日付けで株式譲渡契約を締結した。エアトリとして、22個目の事業となる「ポータルサイト事業」を展開する中核連結