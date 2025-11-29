全国各地でクマの出没が相次ぐ中、ネット上で話題になったのが「千葉県にはクマがいない」という説だ。隣接する埼玉や茨城にはツキノワグマが生息しているのに、なぜ千葉だけが例外なのか。動物研究家のパンク町田氏に話を聞くと、専門家でさえ明確な答えを持たない"謎"であることが浮かび上がってきた。専門家も首をかしげる「千葉の空白」「千葉にクマがいない」という話は、動物研究の世界では古くから知られた話だ。しかし、そ