学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「朝ドラ」はなんの通称？「朝ドラ」はなにの通称か知っていますか？ヒントは、正式名称には「朝」も「ドラマ」も入っていません...！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「（NHK）連続テレビ小説」の通称でした！朝ドラ