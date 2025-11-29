野生のクマによる人の殺傷事件が多発している。フランスの人類学者ナスターシャ・マルタンさん（1986年生まれ）は、2015年、ロシア・カムチャツカ半島の山中で、クマに顔を噛まれ顎が砕けたが奇跡的に生還した。その体験を綴った『熊になったわたし人類学者、シベリアで世界の狭間に生きる』（紀伊國屋書店、翻訳・高野優）から、クマの出没や駆除といったニュースだけでは想像もできない人類学者ならではの考察を紹介する――。