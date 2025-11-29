「一軍の先発初勝利が自分の思っていた以上のことだったので、個人的な成績では思っていたよりかは良いシーズンだったんじゃないかなと思います」。シーズン途中に支配下選手登路を勝ち取ったロッテ・吉川悠斗は、満足のいくシーズンになった。吉川はファームで12試合（8先発）し、5勝2敗、防御率3.67の成績を残し、7月31日に支配下選手登録を勝ち取ると、8月1日の西武戦で一軍初登板。8月21日の楽天戦でプロ初先発し、5回4