パワーアップした専用エンジン×「上質ブラック仕上げ」“商用バンの定番”として絶大な支持を受けるトヨタ「ハイエース」。現行型は通算5世代目（200系）で2004年8月に発売後、複数回におよぶ改良が施されながら、その人気はとどまるところを知りません。そんなハイエースですが、現在販売中のモデルにはこだわりの特別仕様車が設定されています。「スーパーGL“DARK PRIME S”」です。エンジンも足回りも強化!?【画像】超カ