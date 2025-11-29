フィギュアスケートの中井亜美選手が28日、千葉・船橋市の拠点リンクで練習を公開しました。12月4日に愛知・名古屋市で開幕するグランプリ（GP）ファイナルを前に、「今はまだ緊張感とかもなくて、まだファイナルに出られる実感が湧いていない。会場に行ったら緊張感も出てくると思うんですけど、今は試合がすごく楽しみだなと思っています」と語りました。中井選手は今季シニアに転向したばかりの17歳。10月のGPシリーズ初戦フラ