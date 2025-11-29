「ドリーミング・ザ・ビートルズ」［著］ロブ・シェフィールド今年の夏、初めてロンドンに到着した僕が、真っ先に向かった場所は、あの横断歩道だった。ビートルズのアルバム『アビイ・ロード』のジャケットに登場する、世界一有名な横断歩道である。早朝だったが、年代も国籍もばらばらな人たちがそこにいて、記念写真を撮っていた。僕も含めてその場にいたのはすべて、ビートルズが解散してから半世紀後の熱心な聞き手であ