「検事の心得」［著］伊藤鉄男組織を生きる。人生スゴロクの上がりをめざす。人はこうした自らの生き方をどこで顧みるのか。墓場まで沈黙のまま持っていくのか。いや一族郎党、同期や先輩後輩との飲み会でぶちまけて終わりなのか。ペンは強しで回顧録でも書くか。いや、おそらく記録に残す人はあまりいない。だが、検察という組織スゴロクをほぼ登りつめた人が筆をとり、自らの人生模様を明らかにした。『検事の心得』と称す