「小さな神のいるところ」［著］梨木香歩八ケ岳の山小屋に暮らす著者の、日々の思索と出来事を綴（つづ）ったエッセイの三作目。山の四季とともに、小さな生きものたちの姿と、澄み切った空や風や水のありさまが、繊細な観察眼でもって描かれる。印象的なのは、本書のあちこちに登場する動植物の名前だ。その名を知ることで、目の前の世界は奥行きと細やかさを増す。くわえて著者は、方言による名づけの違いにも興味を抱く。