付き合いが長くなるにつれて、少なくなっていく愛情表現。「大事にされている」と感じてもらうことは、彼女の「お付き合い」に対する満足度を高めるうえで重要なポイントです。では一体、どのような瞬間に彼女は「大事にされている」と感じるのでしょうか。そこで今回は「彼女が『大事にされている』と感じる瞬間９パターン」を紹介させて頂きます。【１】さり気なく気遣ってもらえた瞬間「元気ないけど、どうしたの？」と声をかけ