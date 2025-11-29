♪夏が来れば〜の国民的愛唱歌「夏の思い出」で有名な尾瀬（おぜ）。日本最大の山地湿原・尾瀬ヶ原や尾瀬沼は、大昔の火山噴火で周囲がせき止められてできたそう。5月〜6月には歌詞のとおりにミズバショウが、その後もニッコウキスゲ（7月〜8月）やオゼミズギク（7月〜9月）、オゼトリカブト（8月〜9月）など色とりどりの花が咲き誇り、まさに天国のような花畑となります。ただ、そんな楽園イメージの尾瀬は、実は2000ｍ級の山々に