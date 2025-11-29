クマによる人身被害が過去最多となった今年、世間では「駆除」を求める声が日増しに大きくなっている。しかし、北海道・知床でヒグマに関わる人々の中には、今こそ「保護」を訴える主張も根強い。その真意や自然観とはどのようなものか。ノンフィクションライターの中村計氏が迫った。（文中敬称略）【前後編の前編】【画像】市街地では捕殺対象、自然遺産では保護「知床半島のヒグマ管理MAP」「クマの恨みを買う」全国のク