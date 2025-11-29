ゴルフ場の近くに、観光地とは少し異なる歴史的価値のある建物や場所があるのをご存知でしょうか？ 今回は、福島県会津若松市にある建物と温泉を紹介します。 会津東山温泉 向瀧-福島県会津若松市 建物は中庭を囲むように設計され、間取りや工法の異なる24の客室が配置されている。欄間や襖、天井など、木材や植物を冠した部屋の名にちなんで宮大工の細工が施してある 温泉の縁起を紐解くと、幾人かの仏教僧の