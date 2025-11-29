全部2文字の単語で、□には同じ漢字が入るこの穴埋めクイズ。ルールはわかっていても、なかなか答えにたどり着けません。さて、あなたは正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「索」♡「索引」「索然」「検索」「模索」でした！※答えは複数ある場合があります。「索然」は、興味をひかれるものがなく、興ざめすることを表す