1963年、坂本九の「SUKIYAKI」がアジア人アーティストとして初めて米・ビルボードのヒットチャートで1位を獲得した。それから57年後にBTSが「Dynamite」で同じ偉業を成し遂げるが、その間にアメリカに挑戦したアーティストといえば、坂本龍一と高橋幸宏、そして細野晴臣によるユニット、YMO（イエローマジックオーケストラ）だ。彼等がアメリカで評価された理由について、当時の日本の経済状