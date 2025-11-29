J1アビスパ福岡の奈良竜樹主将（32）が、ホーム最終戦となる30日のG大阪戦前にJ1リーグ戦通算200試合出場のセレモニーに臨む。左膝の手術などを乗り越え、10月26日の湘南戦で達成。節目の数字にも満足することなく、さらなる挑戦を続ける。2011年に札幌でデビューして以降、キャリアのほとんどをJ1でプレーしてきた。「前人未到の記録ではないので、浸ることもない」と満足はなく、さらに上を見据える。「もっともっと上を目