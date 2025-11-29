≪連続写真≫岩井姉妹は双子でもスイングはまったく違う明愛は右、千怜は左主体のスイングだった＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2日目◇28日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞米国を主戦場とする双子の岩井姉妹の姉・明愛は、首位タイから出た2日目に4バーディ・4ボギーの「72」でラウンド。首位と1打差のトータル5アンダー・2位タイに後退した。3アンダー・6位タイから出た妹の千怜はこの日