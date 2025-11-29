前世界ランキング1位の女子ゴルファー、ネリー・コルダ（米国）がブラックフライデーとなった金曜日（28日）に自身のSNSで婚約を公表した。【写真】イケメンの婚約者と幸せ2ショット27歳のコルダは自身のインスタグラムに、「この人生で…そして次の人生でも」というキャプションとともに、フィアンセのケイシー・ガンダーソン氏と写った写真を投稿。1枚目には「We’re Getting Married！（結婚します！）」と見出しの付いた新聞と