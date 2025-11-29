韓国の6人組グループ・IVEが28日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。3冠を達成した。【ライブ写真】圧巻オーラ！憧れの存在・IVEIVEは「FAVORITE GLOBAL PERFORMER」「FAVORITE FEMALE GROUP」を授賞し、楽曲「REBEL HEART」も「GLOBAL TREND SONG」に輝いた。アン・ユジンは「皆さんの応援のおかげで私たちが、いつも成長できるということを忘れずに、これからも努