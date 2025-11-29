クリストフ・スミヨンの「し～～」ゴール直後のパフォーマンス（c）SANKEI ホースマンたちの思い出に残るジャパンカップは？ 今年で45回目を迎えるジャパンCが11月30日（日）に開催。それに先駆けてYoutubeチャンネル「テレ東競馬チャンネル」では総勢20名のホースマンに「思い出のジャパンC」について深堀り。 その中でも注目すべき名レースをピックアップ。今回は名手クリストフ・