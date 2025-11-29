イオンリテールは、2025年11月29日に首都圏の6店舗限定で、北陸新幹線で配送した「越前がに」を販売します。旬の味を鮮度抜群で楽しめる！ イオンリテールは24年3月から、鮮魚を新幹線で運び、販売をする取り組みを実施しています。「イオン 超！ブラックフライデーセール」の特別企画として、11月29日に福井県敦賀港にて水揚げされた「越前がに」を新幹線で配送し、販売します。「越前がに」は毎年11月６日に漁が解禁となり、殻の