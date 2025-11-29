ドル円は朝の下げから反発も、限定的＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は取引参加者がやや少ない中で、不安定な上下を見せる場面が見られた。ロンドン市場からのドル安円高の流れが継続し、朝に１５６円９９ 銭と本日の安値を付けたものの、すぐに１５６円４０銭前後まで反発。その後再び１５６円００銭前後まで落として、１５６円２０銭台まで反発という動き。 木曜日が米国の感謝祭で休場。米年末商戦の本