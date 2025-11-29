※2025年5月撮影トップ画像は、下り電車から降りた南流山駅ホーム、島式ホーム1面2線。地下2階です。駅名標。南流山の駅番号はTX10つくばエクスプレス20駅の10駅目。これで【駅ぶら】も半分です。※2025年5月撮影つくばエクスプレス、秋葉原駅から六町駅までは東京都内を走りました。八潮駅から埼玉県に入って八潮市大瀬。前回の三郷中央駅は、埼玉県三郷市中央でした。そして今回の南流山駅は、千葉県流山市南流山です。地図