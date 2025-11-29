本日11月29日（土）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』は、「この時何があった!?グラフでわかる日本のこと」と題した2時間スペシャルが放送される。コメの取引価格が高騰していたり、日経平均株価が過去最高となったりと、気が付かない間に増減しているグラフが世の中にはたくさんある。そこで今回は、ゲストに高橋克実、井戸田潤、坂下千里子、さや香（新山・石井）、大友花恋を迎え、グラフの増減から何が起きているのかを