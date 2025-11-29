プロ・リーグ 25/26の第16節 メヘレンとスタンダールの試合が、11月29日04:45にAFASスタディオンにて行われた。 メヘレンはベニト・ラマン（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはトーマス・アンリ（FW）、トビアス・モール（MF）、ナイェル・メサトゥ（DF）らが