Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「魚、食べなきゃ」。そんな罪悪感を抱える現代人のための栄養食が、「さかなまるごと健康生活」です。九州産の天然魚介5種（タイ、アジ、サバ、イワシ、イカ）を、骨も皮も内臓もまるごと、それを栄養素や酵素を守る非加熱製法で粉末にした、サプリではない「超一物全体食」 。スティック1本に68種類もの栄養素が詰