フジテレビでは、日韓国交正常化60周年を記念して行われる大型プロジェクトの音楽バラエティ特番『チェンジストリート』を、12月19日(26:45〜)に放送。同局が運営する動画配信サービス・FODで、放送直後に配信される予定だ。『チェンジストリート』韓国ENAとフジテレビで共同制作されるこの番組は、J-POPとK-POPを代表するアーティストたちが、互いの街で互いの言語や感性に触れながら音楽で交流する、新感覚の文化交流音楽バラエ