筆者の話です。体調を崩して寝込んでいた日に、買い物を頼もうと夫に声をかけたら、なぜか夫まで「喉痛い」「だるい」と体調不良を訴え始めました。本当に具合が悪いのかもしれない。けれど、私が弱った日に限って始まる「俺も不調」アピールに、支えてほしい気持ちを強く感じた出来事です。 寝込んだ日に限って起きた「体調不良の連鎖」 朝から悪寒がして、熱を測ると38度を超えていました。「今日は一日寝よう」と決め