矯正治療を進めるなかで、治療の進捗や内容、結果に疑問や不安を感じる患者さんは少なくありません。今回は、セカンドオピニオンの正しい進め方について、しぶたに矯正歯科の渋谷先生に解説していただきました。 監修歯科医師：渋谷 直樹（しぶたに矯正歯科） 国立大学法人東京医科歯科大学卒業。同大学院にて歯学博士を取得。公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科の指導診療医