2025年11月25日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレは、中国で就航した新たな空母「福建」の設計に致命的な欠陥があるとする、ドイツ紙の報道を紹介した。記事が紹介したのは、ドイツ紙ディ・ヴェルトによる報道。同紙は中国海軍にとって3隻目の空母となる「福建」が今月初め就役し、海南省の海軍基地で行われたセレモニーに習近平国家主席が出席したことからも、中国がこの空母をいかに重要視しているかがうかがえると伝えた。そして