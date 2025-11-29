セリエA 25/26の第13節 コモとサッスオーロの試合が、11月29日04:45にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を