神戸市は、夜の観光需要を高めようと「ナイトタイムエコノミー」の推進に力を入れています。花火やライトアップなど、夜の見どころが増える時期を迎えるなか、市は滞在時間を延ばし、宿泊客の増加につなげたい考えです。土曜日の夜にメリケンパークで開催されている「神戸ウィークエンド花火」もナイトタイムの楽しみのひとつ市によりますと、神戸を訪れる観光客のおよそ7割が日帰りで、宿泊客の割合が低い状況が続いています