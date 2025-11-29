小泉八雲の蔵書を集めた「ヘルン文庫」の展示を見る村上弘美さん（左）と木下晶さん（右）ら＝2025年10月15日、富山市NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で話題の明治時代の作家小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の蔵書を受け継いだコレクション「ヘルン文庫」が、富山大の図書館（富山市）で公開されている。ドラマの放送開始後は来館者が大幅に増えた。文庫を中心に有志による研究や普及活動も盛んで、関係者は「大学の宝だ」と改